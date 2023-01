Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street legt zum Wochenstart zu – Warten auf die Inflationszahlen

Die Märkte hoffen, dass die Fed 2023 weniger aggressiv vorgehen wird. Die Stimmung an den US-Märkten ist laut Experten aber weiterhin volatil.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Schwindende Zinssorgen sowie die Öffnung der chinesischen Grenze für Reisende treiben die US-Börsen an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg zum Handelsstart am Montag um 0,25 Prozent auf 33.713 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 eröffnete 0,5 Prozent fester bei 3915 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um knapp ein Prozent auf 10.661 Punkte.

Die jüngste Abschwächung bei den Lohnsteigerungen schürte die Hoffnung auf eine weniger aggressive Gangart der US-Notenbank Fed. Weitere Daten werden nun mit Spannung erwartet. „Die US-Inflationszahlen am Donnerstag sind ein wichtiger Test für das Vertrauen der Anleger“, sagte Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell. Denn die Stimmung sei immer noch so zerbrechlich wie eine Teetasse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen