Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street nach Banken-Stresstest im Plus – US-Wirtschaft wächst stärker

Die Ergebnisse des Stresstests für die US-Banken sorgen für gute Stimmung an den US-Märkten. Die US-Wirtschaft ist derweil im ersten Quartal kräftiger gewachsen als gedacht.

New York Die positiven Ergebnisse des jährlichen Stresstests für die US-Banken haben die Wall Street leicht ins Plus gehievt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte wenige Minuten nach Handelsstart am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 33.970 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent auf 4384 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 13.604 Stellen.

Die guten Nachrichten aus der Bankenbranche hätten die Rezessionssorgen ausgeglichen, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. „Die Anleger sind erleichtert, weil diese Tests wirklich entscheidend sind. Die Tatsache, dass die Banken mit Bravour bestanden haben, zeigt uns, dass unsere früheren Befürchtungen bezüglich der Banken wahrscheinlich übertrieben waren.“

Die Aktien der US-Großbanken Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo gewannen zwischen 0,9 und 2,1 Prozent.

US-Wirtschaft wächst stärker – Weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe

