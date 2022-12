Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street nach Fed-Zinsentscheid erneut im Minus

Die US-Notenbank hat am Mittwoch die Zinsen wie erwartet um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Nach dem die Wall Street im Plus startete, reagierten Anleger enttäuscht.

Frankfurt Aktienanleger reagieren enttäuscht auf die Zinserhöhung der US-Notenbank Fed. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor am Mittwoch ein halbes Prozent auf 33.944 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 3995 Zähler.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um ein Prozent auf 11,147 Punkte ab. Die Anti-Krisen-Währung Dollar grenzte frühere Verluste von einem halben Prozent auf 0,1 Prozent bei 103,91 Punkten ein.

>> Lesen Sie hier: US-Notenbank Fed erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte

Die Fed hob den Leitzins um einen halben Prozentpunkt an, auf die Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zuvor hatte die Zentralbank in vier Riesenschritten in Folge das geldpolitische Niveau um jeweils 0,75 Prozentpunkte nach oben getrieben.

