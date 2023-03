Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street nach jüngster Erholung auf Richtungssuche

Die US-Indizes bewegen sich nach den Gewinnen des Vortages am Dienstag kaum, Anlegerinnen und Anleger halten sich zurück. Bankaktien verlieren wieder etwas.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street halten sich einen Tag nach der Übernahme der unter die Räder gekommenen Silicon Valley Bank (SVB) mit Engagements zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten am Dienstag kaum verändert bei 32.437 und 3973 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag 0,2 Prozent tiefer auf 11.747 Punkte.

„Es geht jetzt um Vertrauen“, sagte Russ Mould, Investmentexperte von AJ Bell. Alles, was Aktionäre, Gläubiger und Kunden davon überzeuge, dass ihr Geld bei den Banken sicher sei, sei ein wichtiger Schritt nach vorne. Dennoch sei die Angst nach wie vor groß und die Lage könne sich schnell verändern, sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Die Anleger blicken kurz nach Börseneröffnung auf die erste Anhörung zur Pleite der SVB im Bankenausschuss des US-Senats.

