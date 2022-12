Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street nimmt Kurs auf schlechteste Jahresbilanz seit 2008

Die US-Börsen ziehen die Verluste der Notenbankwoche mit in die Handelswoche vor Weihnachten. Analysten sehen historische Marken fallen. Was entlastet: der Ölpreis.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die US-Aktien setzen den Ausverkauf nach den Notenbankentscheiden der vergangenen Woche auch am Montag fort. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel bis zum Nachmittag in New York um 0,2 Prozent auf 32.843 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,5 Prozent auf 3832 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,1 Prozent auf 10.592 Stellen.

Damit sind die Indizes laut Experten zwei Wochen vor Jahresende auf dem besten Weg, ihre größten jährlichen prozentualen Verluste seit der Finanzkrise 2008 zu verzeichnen. „Wir haben tatsächlich einen Finanzschock erlebt, der mit dem von 2008 vergleichbar ist, nur aus anderen Gründen“, sagte Huw Roberts, Analyst bei Quant Insight in London.

Dieses Mal sei das Tauziehen zwischen der Inflation und der politische Reaktion der Fed entscheidend gewesen. „Die Märkte freuten sich über jeden Hinweis auf kleinere Zinsschritte, nur um gleich von einer Straffung der Geldpolitik bedrückt zu werden.“

