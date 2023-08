Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street öffnet mit Gewinnen – Novocure stürzt ab

Zur letzten Handelswoche im August startet die US-Börse freundlich. Während die Hawaiian Electirc Company wieder an Wert gewinnt, stürzt Novocure ab.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Am Montag eröffneten die wichtigsten US-Indizes im Plus. Der Dow Jones stieg um 0,6 Prozent auf 34.575 Punkte. Der Tech-Index Nasdaq kletterte um 0,4 Prozent auf 15.002 Punkte. Und der breitere S&P 500 konnte sich um 0,57 Prozent auf 4.429 Zähler verbessern.

Damit hält der Trend von Freitag an. Die wichtigsten Indizes stiegen nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole, Wyoming. Powell sagte, dass die Zentralbank Anzeichen von Fortschritten gesehen habe, warnte jedoch, dass die Inflation weiterhin „zu hoch“ sei und dass die Fed „bereit ist, die Zinsen weiter anzuheben, wenn dies angemessen ist“. In dieser Woche werden die Anleger auf weitere Wirtschaftsdaten wie den monatlichen US-Abeitsmarktbericht am Freitag warten, die einen Hinweis auf die nächsten Schritte der Fed geben könnten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen