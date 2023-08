Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street reagiert vorsichtig auf US-Arbeitsmarktzahlen

Die US-Anleger sorgten nicht für große Sprünge am Aktienmarkt. Die Arbeitsmarktzahlen in den USA lagen leicht unter den Erwartungen von Analysten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten lieferten nicht die erhofften klaren Signale für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Daher scheuten US-Anleger am Freitagvormittag (Ortszeit) Anleger größere Käufe. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten zur Eröffnung am Freitag ein gutes halbes Prozent im Plus.

Außerhalb der US-Landwirtschaft wurden im Juli 187.000 neue Stellen geschaffen. Analysten hatten mit einem Plus von 200.000 gerechnet. „Das liefert weitere Hinweise darauf, dass sich der Arbeitsmarkt endlich abzuschwächen beginnt“, sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. Allerdings bleibe der Teuerungsdruck wegen der überraschend deutlich gestiegenen Löhne hoch. Dies liefere den Befürwortern einer strafferen Geldpolitik Argumente für eine erneute Zinserhöhung im September.

Blick auf weitere Einzelwerte

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen