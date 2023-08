Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt erneut leicht im Minus – Paypal-Aktie rutscht ab

Anleger an den US-Börsen bleiben vorsichtig. Immerhin geben die neuen Jobdaten keinen zusätzlichen Anlass zur Sorge. Neue, wichtige Daten folgen am Freitag.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York An der Wall Street sind die Nachwirkungen der Herabstufung der US-Bonität auch am Donnerstag zu spüren gewesen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 35.215 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.959 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4501 Punkte ein.

Die Ratingagentur Fitch hatte die Kreditwürdigkeit der USA am Dienstagabend herabgestuft und Analysten zufolge damit einen Impuls für eine längst fällige Korrektur geliefert. Größere und nachhaltige Konsequenzen hielten sie allerdings für unwahrscheinlich.

„Die Herabstufung der Bonitätsnote ist sicherlich ein Imageschaden für die USA. Die Stellung des US-Dollars als globaler Leitwährung sowie die grundsätzliche Attraktivität von US-Staatsanleihen sehen wir durch das schlechtere Rating allerdings nicht gefährdet“, sagte Carsten Klude, Manager bei der Hamburger Privatbank M.M. Warburg.

