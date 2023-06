 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street schließt im Minus – Apple-Papier verliert nach Höhenflug

Der iPhone-Hersteller steuert auf einen Börsenwert von drei Billionen Dollar zu – es wäre ein absoluter Rekordstand. Ansonsten zeigen sich Anleger an den US-Börsen zurückhaltend.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Wegen der unklaren Aussichten für die US-Geldpolitik zögern Anleger mit weiteren Käufen an der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Montag 0,6 Prozent tiefer auf 33.562 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 13.229 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4273 Punkte ein.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien von Apple im Fokus, die den Handel mit einem Minus von knapp einem Prozent beendeten. Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC waren die Apple-Titel noch um bis zu 2,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 184,80 Dollar gestiegen. Damit näherte sich der Börsenwert des Elektronikkonzerns der Marke von drei Billionen Dollar. Kein Unternehmen weltweit ist wertvoller.

