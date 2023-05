 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street schließt im Minus – Bankaktien kippen in Verlustzone

Die Aktien der amerikanischen Regionalbanken fielen leicht. Der anhaltende Streit über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze bremst zudem die Euphorie.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Eine eingetrübte Verbraucherstimmung und schwache Technologiewerte habe amerikanischen Anlegern einen mauen Wochenausklang beschert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verharrte am Freitag fast unverändert bei 33.301 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 12.285 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4124 Punkte.

Die Papiere des Elektroautobauers Tesla fielen um 2,4 Prozent, als Chef Elon Musk bekannt gab, dass er eine neue Vorstandsvorsitzende für den von ihm übernommenen Kurznachrichtendienst Twitter gefunden hatte.

Insgesamt gab der Technologiesektor des S&P 500 nach, was auch um 0,5 Prozent nachgebende Aktien von Apple zurückzuführen war. Zwar sei der Sektor in diesem Jahr bislang unglaublich gut gelaufen, aber derzeit fingen Bedenken an, die Oberhand zu gewinnen, sagte Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel.

