Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt im Plus – Foot-Locker-Aktien stürzen ab

Die wichtigsten US-Indizes verbuchen Gewinne. Ein Versehen von Roche beschert auch den Aktien anderer Krebsmittelhersteller ein Kursplus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York In Erwartung glänzender Zahlen des Chipentwicklers Nvidia haben die Anleger an der Wall Street am Mittwoch bei Technologiewerten zugegriffen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss 1,6 Prozent höher auf 13.721 Punkten.

Ein enttäuschender Ausblick des US-Sportartikelhändlers Foot Locker trübte indes die Stimmung im Einzelhandelssektor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging lediglich 0,5 Prozent höher auf 34.472 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4436 Punkte zu.

Die Hoffnungen der Börsianer, dass Nvidia bei der Vorlage seiner Zahlen nach Handelsschluss die ohnehin schon über den Analystenerwartungen liegende Umsatzprognose noch übertreffen könnte, wurden nach Börsenschluss erfüllt.

Dank des ungebrochenen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat Nvidia mit seinen Geschäftszahlen und seinem Ausblick die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal habe 13,5 Milliarden Dollar betragen, teilte der wertvollste börsennotierte Chip-Hersteller am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Erwartet worden waren etwa elf Milliarden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen