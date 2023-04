Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt kaum verändert – Lockheed Martin und Nvidia gefragt

Nach durchwachsenen neuen Bankenzahlen schlossen die US-Märkte ohne große Veränderung. Die Anleger blicken jetzt auf die Bilanzen aus dem Tech-Sektor.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Wall Street hat sich am Dienstag kaum verändert gezeigt. Nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten weiteren Banken-Quartalsbilanzen richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die anstehenden Zahlen der großen Technologie-Konzerne. Am Dienstag nach Börsenschluss stand etwa Netflix sowie am Mittwoch IBM und Tesla an. Der Dow Jones stagnierte bei 33.977 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte ebenfalls kaum verändert bei 12.153 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte immerhin 0,1 Prozent auf 4155 Punkte zu.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen