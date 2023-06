Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt nach Inflationsdaten im Plus – Manchester-United-Aktie schießt in die Höhe

Die US-Inflationszahlen sind so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Anleger sind optimistisch, dass die Fed einen Zinsschritt aussetzen könnte.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Mit Erleichterung haben Anleger an der Wall Street am Dienstag auf den Rückgang der US-Inflation reagiert. Die Zahlen bestärkten sie in ihrer Einschätzung, dass die Notenbank Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung am Mittwoch vorerst nicht weiter erhöht. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent höher auf 34.212 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4369 Zähler zu, und die Technologie-Börse Nasdaq kletterte 0,8 Prozent auf 13.573 Punkte. Dabei markierten die beiden Letzteren jeweils den höchsten Schlussstand seit mehr als einem Jahr.

Die US-Teuerungsrate ging im Mai auf vier Prozent zurück, nachdem sie im vorangegangenen Monat noch bei 4,9 Prozent gelegten hatte. „Die Inflation bleibt aber hartnäckig über dem Fed-Ziel von zwei Prozent“, gab Richard Flynn, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab zu bedenken. „Die gute Nachricht ist allerdings, dass der Preisdruck sich auf eine kleinere Anzahl von Bereichen beschränkt als zu Jahresbeginn.“

