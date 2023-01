Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt nach Powell-Rede mit Kursgewinnen

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Nach der Rede des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell sind die Anleger an der Wall Street nur mit angezogener Handbremse unterwegs. Bei den Technologiewerten griffen die Anleger dagegen im späten Handel wieder vermehrt zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 0,6 Prozent höher auf 33.704 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 10.742 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3919 Punkte zu.

„Die Äußerungen von Powell, der heute in Schweden auf einer von der schwedischen Zentralbank ausgerichteten Veranstaltung sprach, konnten den Markt nicht weiter beeinflussen“, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Der Fed-Chef habe lediglich bekräftigt, dass die Wiederherstellung der Preisstabilität bei hoher Inflation kurzfristig unpopuläre Maßnahmen erfordern könne. Zur Prognose für die weiteren Zinsschritte der Federal Reserve äußerte er sich nicht. „Nichts Neues also von der Geldpolitik“, kommentierte Oldenburger.

Weitere Hinweise auf die künftigen Zinsschritte der Fed erhoffen sich Börsianer von den US-Inflationszahlen am Donnerstag. „Er wird wahrscheinlich der wichtigste Datenpunkt in dieser Woche sein und uns sicherlich etwas Klarheit über die Richtung der Inflation geben“, sagte Mona Mahajan, Senior-Investmentstrategin beim Finanzdienstleister Edward Jones. Bis dahin dürften die Anleger in Lauerstellung bleiben.

Die Zinssorgen stützten den Dollar, der als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gewann 0,1 Prozent auf 103,27 Punkte. Der Euro notierte kaum verändert bei 1,0733 Dollar. Zugleich flogen Staatsanleihen aus den Depots. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Die zehnjährigen US-Bonds rentierten mit 3,607 Prozent im Vergleich zu 3,517 Prozent am Montag.

Börsenexperte Koch: „Zurückhaltung vor den Verbraucherpreisen“

Blick auf weitere Einzelwerte:

Virgin Orbit: Die Titel von Richard Bransons Virgin Orbit sackten um 14 Prozent ab und fielen auf ein Rekordtief. Das Unternehmen ist mit dem Versuch gescheitert, Großbritanniens ersten Satelliten von eigenem Boden aus in die Erdumlaufbahn zu schicken.

Broadcom: Auch die Titel von Broadcom standen unter Druck und verloren 0,3 Prozent. Die Agentur Bloomberg hatte berichtet, der US-Technologieriese Apple wolle künftig auf Chips des kalifornischen Chipherstellers und seines Rivalen Qualcomm verzichten und stattdessen eigene Teile verwenden.

Warner Bros Discovery: Kaufempfehlungen von US-Großbanken ermunterten Anleger zum Einstieg bei Warner Bros Discovery. Die Titel des New Yorker TV-Senders und Streaming-Anbieters sprangen um mehr als acht Prozent. Die Experten von Bank of America und Goldman Sachs hatten die Aktie als „Top Pick“ eingestuft. Der Konzern habe seine kostspielige Restrukturierung weitgehend abgeschlossen und sei auf Kurs für eine Erholung im neuen Jahr.

Oatly: Eine Partnerschaft mit dem norwegischen Einzelhändler Reitan hievte die US-notierte Aktie von Oatly auf ein Drei-Monats-Hoch. Die Titel des schwedischen Soja- und Hafermilchherstellers gewannen an der Wall Street mehr als 13 Prozent auf 2,7 Dollar. Die Produkte von Oatly sollen künftig in Kaffeemaschinen in knapp 400 von Reitan betriebenen Supermärkten in Schweden verfügbar werden.

Boeing: Aktien von Boeing verloren knapp ein Prozent. Sie konnten nicht mehr von soliden Auslieferungszahlen im Dezember profitieren, Anleger nahmen stattdessen wie schon am Vortag Kursgewinne mit. Um 76 Prozent waren Boeing seit Anfang Oktober gestiegen.

Sotera Health: Für Aufsehen sorgten am Dienstag eher kleinere Börsentitel. So verdoppelte sich der Kurs von Sotera Health nahezu. Der Anbieter von Sterilisationslösungen und Labortests hat seine Klagen gegen den Konkurrenten Sterigenics vor einem Gericht in Illinois zurückgezogen und erhält dafür von diesem 408 Millionen Dollar.

CVS Health: Der Pharmahändler CVS Health prüft einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge eine Übernahme von Oak Street Health, einem Betreiber von Primärversorgungszentren. Dessen Aktien schossen um fast 28 Prozent nach oben, während die von CVS Health 0,9 Prozent verloren.

CureVac: Erneut im Fokus standen die Aktien des Impfstoffherstellers Curevac. Nachdem sie in den vergangenen zwei Handelstagen um rund 55 Prozent gestiegen waren, legten sie am Dienstag um weitere gut 20 Prozent zu. Auslöser war ein positiver Zwischenbericht zum Grippeimpfstoffprogramm der Tübinger.

Illumina: Illumina fielen um 6,2 Prozent, nachdem der Genspezialist bekannt gegeben hatte, dass der Gewinn in diesem Geschäftsjahr deutlich niedriger ausfallen wird als von Analysten erwartet.

Bed, Bath & Beyond: Die Papiere von Bed Bath & Beyond zogen nach Quartalszahlen des Heimausstatters um fast 28 Prozent an. Für die Aktionäre dürfte das gleichwohl ein Tropfen auf den heißen Stein sein, hatten die Aktien doch ausgehend vom Hoch im Sommer vergangenen Jahres 95 Prozent verloren.

