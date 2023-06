Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt nach starken Konjunkturdaten im Plus – Lordstown Motors stürzen ab

Die US-Industrie hat im Mai überraschend ein Auftragsplus eingefahren. Analysten deuten die positiven Zahlen als Zeichen, dass der Plan der US-Notenbank aufgeht.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Überraschend starke Konjunkturdaten haben die Wall Street am Dienstag ins Plus gehievt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 33.926 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 13.555 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4378 Punkte zu.

Die US-Industrie hat im Mai überraschend ein Auftragsplus eingefahren. Das Geschäft mit neuen Einfamilienhäusern hat in den Vereinigten Staaten ebenfalls kräftig angezogen. Auch die Daten zum US-Verbrauchervertrauen fielen so gut aus wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Analysten zufolge interpretierten die Investoren die Zahlen als Hinweis, dass die US-Notenbank Fed sich ihrem Ziel nähert, mit Zinserhöhungen die Inflation zu dämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. „Die Märkte halten nach jedem Hinweis Ausschau, der die Unklarheiten bezüglich der künftiger Zinspolitik der Fed aus dem Weg räumen könnte", sagte Peter Andersen, Gründer des Vermögensverwalters Andersen Capital Management.

