 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street schließt uneinheitlich – Aktie von First Republic stürzt weiter ab

Die Vertrauenskrise um die First Republic Bank vertieft sich. Gute Zahlen großer US-Konzerne heben den Nasdaq dennoch ins Plus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Solide Geschäftszahlen großer Konzerne haben die US-Börsen am Mittwoch gestützt. Für Nervosität sorgte hingegen der anhaltende Kurssturz der First Republic Bank, der Sorgen um die Stabilität des US-Bankensektors schürte. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 0,7 Prozent auf 33.301 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4055 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq stieg hingegen um 0,5 Prozent auf 11.854 Stellen.

Im Finanzsektor ging das Zittern um die angeschlagene Regionalbank First Republic weiter. Die Aktien brachen angesichts stark gesunkener Einlagen um weitere 30 Prozent auf 5,69 Dollar ein. Zwischenzeitlich waren sie bis auf 4,77 Dollar abgesackt. Damit sank der Börsenwert erstmals unter die Marke von eine Milliarde Dollar.

Dem TV-Senders CNBC zufolge ist die US-Regierung nicht bereit, dem Kreditgeber unter die Arme zu greifen. Die Bank selbst prüft mehrere Optionen, wie den Verkauf von Vermögenswerten oder die Gründung einer Bad Bank, sagte ein Insider Reuters.

US-Börsenexperte Koch: „Microsoft stellt Google in den Schatten“

Der Dollar geriet indes nach den jüngsten Zugewinnen unter Druck. Der Dollar-Index, der den Wert des Greenbacks gegenüber anderen wichtigen Devisen misst, verlor 0,3 Prozent auf 101,46 Punkte. Der Euro gewann im Gegenzug 0,6 Prozent auf 1,1036 Dollar. Der Streit über die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA machte Anleger an den Terminmärkten zunehmend nervös. Die Kosten für die Versicherung gegen einen US-Zahlungsausfall stiegen auf den höchsten Stand seit 2011. Die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets von US-Anleihen gegen Zahlungsausfall verteuerte sich Daten von S&P Global Market Intelligence zufolge auf 62.000 Dollar. Das ist mehr als das Doppelte des Niveaus zum Jahresbeginn. Fortgesetzte Sorgen vor einer Rezession drückten die Ölpreise. Die Nordsee-Rohölsorte Brent verbilligte sich um ein Prozent auf 79,95 Dollar pro Barrel (159 Liter). Der Preis für die leichte US-Sorte WTI fiel um 0,8 Prozent auf 76,48 Dollar pro Barrel. Blick auf weitere Einzelwerte: Boeing: Glänzen konnte Boeing mit einem Umsatzanstieg, was die Aktien des Flugzeugbauers um bis zu 3,8 Prozent antrieb. Am Ende blieb ein Plus von 0,4 Prozent. Visa: Das Unternehmen verdiente im Quartal mehr als erwartet. Die Aktie fiel dennoch leicht um 0,63 Prozent. Microsoft: Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Cloud-Angeboten hatte Microsoft überraschend starke Quartalsergebnisse beschert und trieb die Aktien um 7,2 Prozent zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Activision: Die Mega-Übernahme des Videospiele-Machers Activision wird indes von den britischen Kartellbehörden blockiert. Activision-Papiere sanken um 11,4 Prozent. Die Geschäftszahlen der Facebook-Mutter wurden nach US-Börsenschluss erwartet.