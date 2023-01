Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt zum Jahresauftakt erneut im Minus – Tesla und Apple verlieren

Bei Tesla setzt sich der Negativtrend aus dem vergangenen Jahr fort. Apple ist erstmals seit 2021 weniger als die Zwei Billionen Dollar wert.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Kursverluste bei Tesla, Apple und Energiewerten drücken die US-Börsen am ersten Handelstag 2023 erneut ins Minus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag leicht tiefer auf 33.136 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 10.386 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3824 Punkte ein.

Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt noch geschlossen. Hoffnungen auf ein besseres Börsenjahr trieben sie dann zur Eröffnung am Dienstag kurzfristig nach oben. „Am Markt geht es heute nicht so sehr um Daten oder Nachrichten, sondern eher um die Emotionen zu Beginn eines neuen Jahres und darum, dass die Anleger versuchen zu entscheiden, ob eine Erholung vor ihnen liegt“, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Die Investoren warteten zudem auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed, das am Mittwoch veröffentlicht wird.

Anhaltende Sorgen um die Corona-Lage in China drückten die Ölpreise. Die Nordsee-Ölsorte Brent und die US-Sorte WTI gaben jeweils rund vier Prozent auf 82,34 beziehungsweise 77,15 Dollar pro Barrel (159 Liter) nach. „Die Aussichten bleiben äußerst ungewiss, was die Ölpreise länger sehr volatil halten sollte", sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Die Branchenriesen Marathon Oil, Exxon Mobil und Chevron verloren zwischen drei und 5,3 Prozent. Die Unsicherheit verhalf der Anti-Krisen-Währung Dollar zu einem Plus von 0,9 Prozent auf 104,66 Punkte. Im Gegenzug verlor der Euro 1,1 Prozent auf 1,0549 Dollar.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Börsenexperte Koch: „Januar-Effekt spricht für schwachen Jahresauftakt “ Blick auf weitere Einzelwerte: Apple: Der Marktwert des US-Technologieriesen Apple sank zum ersten Mal seit März 2021 unter die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Die Aktie fiel nach einer Herabstufung durch die Bank Exane BNP Paribas um 3,7 Prozent auf 125,07 Dollar. Die jüngste Corona-Welle in China hat laut den Analysten die Produktion in einer der größten Fertigungsstätten für Apples iPhone beeinträchtigt. Tesla: Auch für Tesla ging nach dem schwärzesten Börsenjahr seit der Erstnotiz 2010 die Talfahrt weiter. Die Aktie des Elektroautobauers verlor nach einem Quartalsabsatz unter Markterwartungen 12,2 Prozent auf 108,10 Dollar. „Teslas frühere Kursgewinne basierten auf überdurchschnittlichem Wachstum“, sagt Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell. Inzwischen sehe die Sache etwas anders aus. Boeing: Boeing erreichten indes den höchsten Kurs seit Ende März des vergangenen Jahres und schlossen mit plus 2,6 Prozent an der Dow-Spitze. Analyst Scott Deuschle von Credit Suisse verwies auf jüngste Daten eines Branchendienstes, wonach der Flugzeugbauer 2022 mehr Jets ausgeliefert haben könnte als am Markt erwartet. Chinesische Aktien: Gleichzeitig trieb die Hoffnung auf eine langfristige wirtschaftliche Erholung in China Aktien von US-notierten chinesischen Unternehmen an. Die Papiere von Alibaba, JD.com, Pinduoduo und Bilibili legten zwischen 2,7 und 13,9 Prozent zu. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Dezember fiel am Dienstag zwar auf 49,0 von 49,4 Punkten im Vormonat. Der Rückgang fiel allerdings um 0,2 Prozentpunkte kleiner als von Analysten befürchtet aus. „Die wirtschaftliche Aktivität in China stabilisiert sich derzeit“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. Mehr: Experten halten Rekordjagd bei Goldpreis für möglich