 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet im Minus – Anleger hoffen auf finale Einigung im US-Schuldenstreit

Der Dow-Jones-Index büßt zwischenzeitig mehr als 200 Punkte ein. Verlierer des frühen Handels ist der Autoteilehändler Advance Auto Parts.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die US-Börsen sind am Mittwoch niedriger in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert 0,7 Prozent im Minus bei 32.805 Punkten. Der technologielastige Nasdaq verliert nur rund 0,4 Prozent und notiert bei 12.956 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 fällt um rund 0,7 Prozent auf 4178 Zähler.

Die vergleichsweise gute Performance des Nasdaq könnte mit den jüngsten Ankündigungen des US-Chipherstellers Nvidia, der in dem Tech-Index gelistet ist, zusammenhängen. Der Konzern baut in Israel nach eigenen Angaben einen der weltweit schnellsten Supercomputer, um den Boom rund um KI-Anwendungen wie ChatGPT zu befriedigen. Die Aktien des Grafikchip-Spezialisten stiegen in der vergangenen Woche um mehr als 33 Prozent.

„Zeigt sich der KI-Trend als nachhaltig, wird die unmittelbare Nachfrage bei Chips und Rechenleistung liegen, und da ist Nvidia im Moment das Flaggschiff“, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender der Private-Equity-Firma Great Hill Capital.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen