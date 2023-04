Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street startet mit Verlusten – Anleger verarbeiten neue Jobdaten

Bei der Interpretation der Arbeitsmarktdaten wirken zwei Effekte auf den Aktienmarkt. Im weiteren Wochenverlauf gibt es neue Hinweise über den Kurs der Fed.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Anleger an der Wall Street starten verhalten in die neue Börsenwoche. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 verlieren im Frühhandel am Ostermontag 0,3 beziehungsweise 0,7 Prozent. Noch etwas größer – minus 1,2 Prozent – sind die Verluste bei technologielastigen Nasdaq-Index. Schwergewichte wie Alphabet, Apple und Tesla zeigen Schwäche und belasten die Stimmung im Tech-Sektor.

Am Freitag hatte das US-Arbeitsministerium die vielbeachteten Jobdaten für den Monat März veröffentlicht. Da an Karfreitag aber auch an der Wall Street nicht gehandelt wurde, werden diese Daten nun am Montag in den Kursen verarbeitet.

Der Arbeitsmarkt der weltgrößten Volkswirtschaft hat sich im März erneut leicht abgekühlt. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 236.000 neue Jobs hinzu, nach 326.000 im Februar und 472.000 im Januar. Die Daten entsprachen in etwa den Erwartungen der Ökonomen. Die Arbeitslosenquote fiel zudem mit 3,5 Prozent etwas niedriger aus als erwartet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen