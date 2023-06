Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street startet schwach in die neue Börsenwoche – Shortseller sitzen auf hohen Verlusten

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Aus Furcht vor einer strafferen Geldpolitik der Notenbank Fed fassen Anleger US-Aktien nur mit spitzen Fingern an.

Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende starteten die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 am Dienstag mit Kursverlusten von bis zu 0,7 Prozent in die neue Börsenwoche.

In den vergangenen Tagen hatten einige führende US-Notenbanker wegen der nur langsam zurückgehenden Inflation weitere Zinserhöhungen angedeutet.

Aus diesem Grund warteten Investoren gespannt auf die halbjährliche Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor einem Ausschuss des Kongresses am Mittwoch.

Er werde voraussichtlich sehr vorsichtig mit Aussagen zur geldpolitischen Stimmung im Fed-Führungszirkel sein, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Finanzdienstleisters B. Riley. „Denn bis zur nächsten Sitzung im Juli werden noch eine Menge Konjunkturdaten veröffentlicht.“

Trotz hoher Zinsen in den USA hat sich das Wohnungsbaugeschäft im Mai überraschend kräftig belebt. Die Zahl der neu begonnenen Projekte stieg hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 21,7 Prozent auf 1,631 Millionen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 1,4 Millionen gerechnet. Die Zahl der Baugenehmigungen als Indikator für das künftige Baugeschehen stieg im Mai um 5,2 Prozent auf annualisiert 1,491 Millionen.

CNBC-Moderator Jim Cramer, bekannt für seine Fernsehsendung Mad Money, rät den Anlegern, sich zurückzuhalten, solange der Markt so überkauft ist. Die Indizes sind zu schnell zu hoch gestiegen.

Anleger werden Chance bekommen werden, gute Aktien zu günstigeren Kursen zu bekommen. „Warum also nicht warten?“, frage Cramer rhetorisch.

Die laufende Rally an den US-Markten ist vor allem eine schwierige Lage für die Shortseller. Nach den Daten des Analysehauses S3 haben sogenannte Leerverkäufer in diesem Jahr rund 120 Milliarden Dollar an sogenannten „Mark-to-Market-Verlusten“, also wenn man den aktuellen Marktwert ansetzt. Allein in der ersten Junihälfte betrug der Verlust 72 Milliarden Dollar.

Leerverkäufer leihen sich Aktien und verkaufen sie dann, in der Hoffnung, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und die Differenz als Gewinn einzustreichen.

In den vergangenen Wochen, als der S&P 500 auf ein 14-Monats-Hoch kletterte, haben sie ihre bärischen Wetten aufgestockt. Der Index ist im Jahr 2023 um 15 Prozent und allein im Juni um 5,5 Prozent gestiegen.

Das gesamte Leerverkaufsinteresse am US-Markt hat in diesem Monat die Marke von eine Billion US-Dollar überschritten und damit den höchsten Stand seit April 2022 erreicht, so die Daten von S3 Partners.

Das ist ein Anstieg gegenüber 863 Milliarden Dollar zu Beginn des Jahres und entspricht laut Wall Street Journal etwa fünf Prozent aller Aktien, die zum Handel verfügbar sind.

Blick auf die Einzelwerte

Alibaba: Die in den USA notierten Aktien fielen um 3,8 Prozent. Beim chinesischen E-Commerce-Riesen tritt Vorstandschef Daniel Zhang zurück und wird durch Eddie Wu ersetzt, einen der Mitbegründer von Alibaba. Der Schritt folgt auf die Ankündigung des Unternehmens im März, sein Geschäft in sechs Geschäftsgruppen umzustrukturieren.

Dice Therapeutics: Eli Lilly will das Unternehmen für 48 Dollar pro Aktie in bar übernehmen, was einer Bewertung von 2,4 Milliarden Dollar entspricht. Die Aktie des Biopharmaunternehmens Dice Therapeutics stieg um 37,6 Prozent auf 46,66 Dollar.

Thermo Fischer/Danaher: Die Gewinnwarnung von Sartorius schickt die Aktien der US-Konkurrenten Thermo Fisher und Danaher auf Talfahrt. Die beiden Laborausrüster verlieren an der Wall Street, die am Montag wegen eines US-Feiertags geschlossen hatte, jeweils 2,8 Prozent. Allerdings sei Sartorius bislang im Branchenvergleich optimistisch gewesen, schreibt Analyst Dan Brennan. Die gekürzten Jahresziele lägen nun auf dem Niveau der Konkurrenz.

Avis Budget: Die Aktien stiegen 7,4 Prozent, nachdem Morgan Stanley die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft hatte. Analyst Adam Jonas erhöhte außerdem sein Kursziel von 182 Doller auf 230 Dollar, was ein Kurspotenzial von 12,6 Prozent bedeutet. Jonas verwies auf die nachweisliche Erfolgsbilanz von Avis beim Flottenrisikomanagement und die im Verhältnis zum Umsatz niedrigeren Betriebskosten.

Warner Bros Discovery: Die Aktie des Medien- und Unterhaltungskonglomerats rutschte 3,1 Prozent ab. Der Film „The Flash“ an seinem ersten dreitägigen Wochenende geschätzte 55 Millionen Dollar einspielte, weniger als die 75 bis 85 Millionen Dollar, die die Branche erwartet hatte.

Carneval: Die Aktie legte 1,1 Prozent zu und knüpfte damit an die Gewinne der vergangenen Woche an, als das Papier der beste Wert im S&P 500 war. Die Kreuzfahrtaktien sind in diesem Jahr im Aufwind, da sich die Unternehmen von der Covid-Pandemie erholen - die letzten in der Reisebranche, die dies tun.

Mit Agenturmaterial