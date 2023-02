Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street startet schwach – Microsoft-Aktie profitiert weiter von ChatGPT

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Inmitten einer Flut von Firmenbilanzen haben US-Anleger am Mittwoch auf die Bremse getreten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,2 Prozent tiefer bei 34.080 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben je 0,4 Prozent auf 4147 beziehungsweise 12.063 Zähler nach.

Anleger hatten die jüngsten Zinsaussagen der US-Notenbank zu verdauen. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Dienstag gesagt, er erwarte, dass 2023 ein Jahr mit „signifikanten Inflationsrückgängen“ werde. Der Kampf gegen die Teuerung werde aber auch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Die zugrunde liegenden Sorgen darüber, wie hoch die Zinsen steigen müssen, sprudeln wieder an die Oberfläche“, sagte Susannah Streeter, Marktanalystin bei Hargreaves Lansdown.

Aktien von Microsoft zogen um 2,8 Prozent an. Der Konzern will seine Websuche Bing mit einer noch leistungsfähigeren Variante der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT von Open AI aufrüsten und damit Marktführer Google angreifen. Dieser will wiederum seine KI-Software „Bard“ in seiner Suchmaschine integrieren. In einem Online-Werbeclip von Google lieferte Bard allerdings eine nicht korrekte Antwort, was Anleger offenbar als Rückschlag werteten. Die Papiere der Google-Mutter Alphabet büßten rund fünf Prozent ein.

Blick auf weitere Einzelwerte

Uber: Die Aktien des Fahrdienstanbieters stiegen um 2,8 Prozent, weil die Gewinne des vierten Quartals die Schätzungen der Analysten übertroffen hatten. Uber verdiente 29 Cents pro Aktie. Analysten waren von einem Verlust von 18 Cents ausgegangen. Der Quartalsumsatz von Uber stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent. Laut Vorstandschef Dara Khosrowshahi hat das Jahr 2022 mit seinem „stärksten Quartal aller Zeiten“ abgeschlossen und damit sein „stärkstes Jahr“ gekrönt.

Chipotle Mexican Grill: Die Aktien der Restaurantkette fielen nach enttäuschenden Quartalsergebnissen um mehr als vier Prozent. Laut Chipotle haben die Kunden ihre Ausgaben für Restaurants im vierten Quartal zurückgefahren. „Um die Feiertage herum haben wir einfach nicht den Schwung gesehen, den wir normalerweise sehen“, sagte Finanzchef CFO Jack Hartung in einer Telefonkonferenz.

Coty: Die US-Kosmetikfirma setzt auf eine stabile Nachfrage ihrer Kunden sowie höhere Preise und will so ihren Gewinn im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 in die Höhe schrauben. Coty, das unter anderem Düfte unter den Marken Hugo Boss oder Gucci anbietet, bereite angesichts steigender Kosten auch einige Preiserhöhungen vor, sagte Finanzchef Laurent Mercier. Die Aktie gab 3,7 Prozent nach.

Lumen Technologies: Das Unternehmen für Cloud-Netzwerkdaten verlor 17 Prozent, weil es für das vierte Quartal einen Verlust von 3,1 Milliarden Dollar gemeldet hatte. Und die bereinigte Gewinnprognose für dieses Jahr verfehlte die Schätzungen.

TripAdvisor: Die Aktien des Online-Reiseunternehmens stiegen um 7,2 Prozent, nachdem die Bank of America die Aktie zweimal auf „Buy“ hochgestuft hatte. Die Bank rechnet mit einem Kursanstieg von fast 60 Prozent für TripAdvisor, da die Verbraucher mehr Reisen buchen.

Illumina: Die Aktien des Biotechnologieunternehmens fielen um vier Prozent. Das Unternehmen hatte für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,08 Milliarden Dollar ausgewiesen, was einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Mehr: Das erwarten Fondsmanager in diesem Börsenjahr