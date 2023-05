Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street steigt – Anleger glauben an KI-Boom

Für vorsichtigen Optimismus sorgte die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit und Hoffnungen auf einen Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Die Wall Street hat am ersten Handelstag nach dem langen Pfingst-Wochenende im Plus eröffnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Dienstag stabil bei 33.104 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein halbes Prozent auf 4227 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um ein Prozent auf 13.109 Stellen.

Für vorsichtigen Optimismus sorgte die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit und Hoffnungen auf einen Boom rund um Künstliche Intelligenz nach der Ankündigung neuer Investitionen beim Chiphersteller Nvidia . „Zeigt sich der KI-Trend als nachhaltig, wird die unmittelbare Nachfrage bei Chips und Rechenleistung liegen, und da ist Nvidia im Moment das Flaggschiff“, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender der Private-Equity-Firma Great Hill Capital.

