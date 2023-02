Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street steuert auf Rekordverlust zu – Beyond Meat steigt um mehr als 30 Prozent

Die Fed und ihre geplanten Zinserhöhungen stehen erneut im Fokus der Anleger. Die geopolitischen Spannungen üben Druck auf China-Werte an der Wall Street aus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein überraschend starker Anstieg von US-Verbraucherdaten hat die Sorgen vor Zinserhöhungen an der Wall Street weiter geschürt. Der Standardwerteindex Dow Jones notierte am Freitagmittag (Ortszeit) mehr als ein Prozent tiefer auf 32.794 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 lag 1,3 Prozent niedriger auf 3962 Zählern. Die technologielastige Nasdaq verlor knapp zwei Prozent auf 11.375 Punkte. Damit waren die US-Indizes auf dem Weg, den größten Wochenverlust seit Anfang des Jahres zu verzeichnen.

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - der als Lieblingsindex der Notenbank Fed angesehen wird - stieg im Januar um 0,6 Prozent nach 0,2 Prozent im Dezember. Auch die US-Konsumausgaben stiegen im Januar mit 1,8 Prozent stärker als erwartet.

