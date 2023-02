Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street tritt auf der Stelle – „Februar war ein Realitätscheck für den Aktienmarkt“

Kreuzfahrt-Papiere geben deutlich nach. Grund ist ein enttäuschender Ausblick des Unternehmens Norwegian Cruise als Folge der hohen Inflation.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street sind am Dienstag auf Richtungssuche gegangen. Dabei bremsten Zinsängste die jüngste Schnäppchenjagd nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Mittag (Ortszeit) 0,4 Prozent tiefer bei 32.767 Punkten. Der breiter gefasste S&P und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewannen hingegen 0,2 und 0,4 Prozent auf 3989 und 11.509 Zählern.

„Nach einem starken Jahresauftakt war der Februar ein Realitätscheck für den Aktienmarkt“, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. „Erwartet wird, dass die US-Notenbank Fed die Zinserhöhungen bis Oktober bei etwa 5,5 Prozent beendet“, erklärte Matthias Scheiber vom Vermögensverwalter Allspring. Zu Jahresbeginn hätten die Märkte den Spitzenzins bei fünf Prozent gesehen.

Zoom und Meta punkten nach KI-Ankündigung

