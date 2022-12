Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street tritt auf der Stelle – Tesla-Aktie steigt

In der vergangenen Woche hatten die angekündigten Zinserhöhungen Anleger verunsichert. Elon Musks möglicher Abschied als Twitter-Chef stimmt Tesla-Großaktionäre positiv.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Nach einem Ausverkauf in der letzten Notenbankenwoche 2023 halten sich Investoren mit Engagements an der Wall Street zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten am Montag kaum verändert bei 32.921 beziehungsweise 3864 Punkten. Auch und der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 10.707 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der führenden Notenbanken hatte die Börsen vor dem Wochenende auf Talfahrt geschickt. Am Montag danach dächten die Anleger zwar nicht mehr so sehr an eine Rezession, sagte Dennis Dick, Analyst bei Triple D Trading. „Aber es hängt immer noch eine dunkle Wolke über den Märkten.“

