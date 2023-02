Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street tritt auf der Stelle – Zinsangst bremst Schnäppchenjagd

Kreuzfahrt-Papiere geben deutlich nach. Grund ist ein enttäuschender Ausblick des Unternehmens Norwegian Cruise als Folge der hohen Inflation.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street sind zum Handelsstart am Dienstag auf Richtungssuche gegangen. Dabei bremsten Zinsängste die jüngste Schnäppchenjagd nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 32.782 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten kaum verändert bei 3980 und 11.482 Zählern.

„Zu Wochenbeginn gingen Anleger auf Schnäppchenjagd, dies könnte nun wieder der Fall sein“, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom beim Broker Spartan Capital Securities. Andererseits trieben die Zinsängste der Anleger die Rendite von Staatsanleihen in die Höhe, was den Einstieg für Anleger am Aktienmarkt wiederum weniger attraktiv machte.

