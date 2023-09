Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street trotz schwacher Konjunkturdaten im Plus – Börsengang von Arm treibt Chip-Aktien an

Die US-Erzeugerpreise sind im August schneller als erwartet gestiegen. Anleger hoffen weiterhin auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Trotz enttäuschender Konjunktudaten geben die Anleger an der Wall Street die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed nicht auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,3 Prozent höher bei 34.688 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein halbes Prozent auf 4488 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,6 Prozent auf 13.890 Stellen.

Die US-Erzeugerpreise, die als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation gelten, stiegen im August schneller als erwartet an. Die Fed veruscht, mit Zinserhöhungen die Teuerungsrate zu dämpfen. „Die Anleger nehmen die Zahlen gelassen hin, weil sie wissen, dass diese größtenteils auf einen Anstieg bei Energie und Gas zurückzuführen sind“, kommentierte Greg Bassuk, Konzernchef beim Vermögensverwalter AXS in New York.

Bei den Einzelwerten trieb die Erwartung des Börsengangs des Chip-Designers Arm andere Halbleiter-Aktien an. Hersteller wie Nvidia, Micron und Marvell legten zwischen knapp ein und 1,5 Prozent zu. „Der Meinung der Investoren nach gibt es im Moment nichts Besseres als Aktien von Unternehmen, die am Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) beteiligt sind. Jeder will ein Stück davon“, sagte Robert Pavlik, ein Manager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. US-Börsenexperte Koch: „Zinsanhebungen bleiben unwahrscheinlich“ Blick auf weitere Einzelwerte: AMC Entertainment: Die Aktien der Kinokette stiegen im vorbörslichen Handel um 5 Prozent. AMC hatte zuvor mitgeteilt, dass das Anfang des Monats angekündigte Aktienangebot abgeschlossen sei. Das Unternehmen gab bekannt, dass es 40 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 8,14 Dollar verkauft und damit etwa 325,5 Millionen Dollar eingenommen hat. Etsy: Die Aktien des E-Commerce-Händlers legten vorbörslich um 4 Prozent zu, nachdem Wolfe Research die Aktie auf „Outperform“ hochgestuft hatte. Wolfe nannte drei Gründe für die Heraufstufung: eine Erholung der Verbraucherausgaben, das Potenzial für Margenverbesserungen und eine stärkere Betonung des Hauptgeschäftsbereichs von Etsy. HP: Die Aktien des Drucker- und PC-Herstellers fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway, das Investmentunternehmen von Warren Buffett, einen Teil ihrer Anteile verkauft hatte. Das Konglomerat verkaufte etwa 5,5 Millionen HP-Aktien im Wert von rund 158 Millionen Dollar. Berkshire Hathaway kaufte die Aktien des Technologieunternehmens erstmals im April 2022 und wurde damit zum größten Anteilseigner des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt immer noch HP-Aktien im Wert von über 3 Milliarden Dollar. Exxon Mobil, Chevron: Exxon Mobil und Chevron legten vor der Markteröffnung um jeweils etwa 1 Prozent zu, da die Ölpreise mit über 93 Dollar pro Barrel der Sorte Brent ihren höchsten Stand in diesem Jahr erreichten. Occidental Petroleum und Devon verzeichneten am frühen Morgen (Ortszeit) ebenfalls Kursgewinne. Mehr: Wie die populären Themenfonds Anleger enttäuschen