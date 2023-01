Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street vor Fed-Protokoll im Plus – Salesforce-Entlassungswelle beflügelt Aktienkurs

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Kurz vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed zeigen sich Anleger an der Wall Street vorsichtig optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Mittwoch 0,1 Prozent höher bei 33.165 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 3840 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,8 Prozent auf 10.468 Punkte.

Die Mitschrift könnte allerdings durchaus Wellen schlagen, sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Die Fed könne die Gelegenheit nutzen, ihre entschlossene Haltung zu bekräftigen. „Ob die Anleger in der Stimmung sind, zuzuhören, steht auf einem anderen Blatt.“

Der US-Konzern GE hat die Abspaltung seiner Gesundheitssparte unter Dach und Fach gebracht. Die Aktien von GE HealthCare starten am Mittwoch als selbstständiges Unternehmen den Handel an der Nasdaq. Die Titel der Konzerngruppe, die nach wie vor unter GE an der Wall Street gelistet ist, lagen 1,1 Prozent höher. GE wird voraussichtlich 19,9 Prozent der Stammaktien von GE Healtcare halten. Der Traditionskonzern will bis 2024 noch weitere Unternehmensteile abspalten.



Die Entlassungswelle in der US-Technologiebranche rollt weiter. Der Softwarekonzern Salesforce kündigte am Mittwoch den Abbau von zehn Prozent der Stellen an. Zudem würden im Rahmen dieses Sparprogramms einige Standorte geschlossen. Der SAP -Rivale hatte Ende Januar 2022 mehr als 73.000 Beschäftigte. Die Kosten für den Stellenabbau bezifferte der Konzern auf 1,4 bis 2,1 Milliarden Dollar. Davon entfielen 800 Millionen bis eine Milliarde Dollar auf das laufende Quartal.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Als Reaktion auf den Sparkurs stiegen die Salesforce-Aktien um drei Prozent. Das abgelaufene Börsenjahr war mit einem Minus von fast 50 Prozent allerdings das schwärzeste des Konzerns seit 2008.

Blick auf weitere Einzelwerte:

Coinbase: In einem 100 Millionen Dollar schweren Vergleich legt das Unternehmen den Streit mit der New Yorker Finanzaufsicht um die angebliche Verletzung von Geldwäsche-Gesetzen bei. Die Aktie steig um 7,8 Prozent. Die Regulierer brummten der Kryptobörse eine Strafe von 50 Millionen Dollar auf. Zudem habe sich Coinbase verpflichtet, 50 Millionen Dollar in Maßnahmen zu investieren, die den Missbrauch der Plattform durch Kriminelle verhindern sollen. Coinbase habe Nutzern die Eröffnung von Konten ohne ausreichende Identitätsprüfung erlaubt.

Chinesische Papiere: Die Aktien chinesischer Unternehmen, die in den USA notiert sind, stiegen sprunghaft an, nachdem die Ant Group die Genehmigung erhalten hatte, ihr Verbraucherkreditgeschäft auszuweiten - ein Zeichen des Fortschritts bei der Beseitigung von Bedenken der Regulierungsbehörden. Alibaba, das 33 Prozent Ant-Anteile besitzt, und JD.com stiegen um 6,5 sowie um 7,8 Prozent,

Microsoft: Eine Herabstufung drückt die Titel des Software-Konzerns. Die Aktien verlieren 4,5 Prozent auf 228 Dollar. Die Analysten der UBS setzen die Papiere auf „neutral“ von „buy“ und senken das Kursziel auf 250 von zuvor 300 Dollar. Nach dem Boom zur Arbeit im Homeoffice erwarte man bei der Cloud-Technologie Azure und dem Office-Programmpaket eine Wachstumsverlangsamung, so die Analysten.

Target: Wells Fargo hatte die Aktie von „Übergewichten“ auf „Gleichgewichten“ zurückgestuft hatte. Deswegen gab das Papier des Einzelhandelsriese 0,8 Prozent nach. Laut Wells Fargo hätten sich die Aussichten von Target verschlechtert. Die Aktie stelle angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit keine attraktive Investition dar.

Merck: Die Aktie stieg um 3,3 Prozent, nachdem sie von der Bank of America von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft worden war. Die Analysten verwiesen auf die beständige Umsatzsteigerung des Unternehmens sowie auf die beträchtlichen Fortschritte, die das Unternehmen bei der Stärkung der Position seines Krebsmedikaments Keytruda und der Abmilderung der Auswirkungen des Patentablaufs gemacht hat.

Pfizer: Die Aktien des Pharmariesen fielen um 2,2 Prozent, nachdem sie von der Bank of America von „Buy“ auf „Neutral“ herabgestuft worden waren. Grund für die Herabstufung war unter anderem die Unsicherheit über das Ausmaß des Umsatzrückgangs bei den Medikamenten Covid, Comirnaty und Paxlovid.

Tesla: Die Aktie legte 3,6 Prozent zu nach einem Kursrutsch um zwölf Prozent am Vortag, Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte am Dienstag die Erwartungen an die Auslieferungs- und Produktionszahlen für das vierte Quartal verfehlt.

Mehr: Experten halten Rekordjagd bei Goldpreis für möglich