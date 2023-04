Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street vor Inflationsdaten ohne klare Richtung – Aktie von Virgin stürzt auf neues Rekordtief

Die US-Technologiebörse Nasdaq will Virgin Orbit bald aus dem Handel nehmen. Ein hoher Bitcoin-Kurs verhilft Krypto-Aktien zu deutlichen Gewinnen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung der am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten haben die US-Börsen am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann ein halbes Prozent auf 33.742 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent auf 4116 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 12.048 Stellen.

Marktteilnehmer hoffen, dass die Verbraucherpreisdaten weitere Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der US-Notenbank Fed liefern werden. „Es ist gut möglich, dass die Währungshüter nach guten Nachrichten über die Entwicklung der Inflation eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities.

Ein Übergang zu Zinssenkungen sei allerdings sehr unwahrscheinlich, sagte Tim Ghriskey, Investmentstratege beim Brokerhaus Inverness Counsel in New York. „Die Fed ist fest entschlossen, die Inflation bis zum Ende zu bekämpfen.“

