 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street vor Inflationsdaten stabil – Aktie von Virgin Orbit bricht drastisch ein

Die US-Technologiebörse Nasdaq will Virgin Orbit bald aus dem Handel nehmen. Ein hoher Bitcoin-Kurs verhilft Krypto-Aktien zu deutlichen Gewinnen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street waren zum Handelsstart am Dienstag vorsichtig. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung kaum verändert bei 33.587 beziehungsweise 4110 Punkten. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq trat mit 12.080 Zählern mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Investoren warteten mit Spannung auf die für Mittwoch geplanten US-Inflationsdaten. Marktteilnehmer erhoffen sich daraus weitere Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte der US-Notenbank Fed. „Es ist gut möglich, dass die Währungshüter nach guten Nachrichten über die Entwicklung der Inflation eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities.

