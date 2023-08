Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street vor Nvidia-Zahlen im Plus – Foot-Locker-Aktien stürzen ab

Die wichtigsten US-Indizes verbuchen Gewinne. Ein Versehen von Roche beschert auch den Aktien anderer Krebsmittelhersteller ein Kursplus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York In Erwartung guter Zahlen des Chipentwicklers Nvidia haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch zuversichtlich gezeigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,5 Prozent höher bei 34.440 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 legte rund ein Prozent auf 4431 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,6 Prozent auf 15.143 Punkte.

Anleger und Investoren hoffen, dass Nvidia bei der Vorlage seiner Zahlen nach Handelsschluss die ohnehin schon über den Analystenerwartungen liegende Umsatzprognose noch übertreffen könnte. Die Aktien, die sich dank des erwarteten Booms für Produkte für Künstliche Intelligenz (KI) seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht haben, stiegen um 2,4 Prozent auf 467,85 Dollar. „Alles andere als absolut fantastisch könnte eine starke Abwärtskorrektur des Nvidia-Aktienkurses auslösen“, sagte Analyst Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank.

>> Lesen Sie auch: Nvidia-Zahlen könnten gesamten Aktienmarkt bewegen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen