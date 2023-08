Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street vor Powell-Rede in Jackson Hole fester – Marvell Technology deutlich im Minus

Anleger erhoffen sich von der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole Signale für mögliche Zinspausen. Ein Zahlungsdienstleister legte vorbörslich kräftig zu.

Frankfurt, New York Die US-Börsen haben am Freitag im Vorfeld von mit Spannung erwarteten Reden wichtiger Notenbanker fester tendiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,4 Prozent auf 34.235 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 4396 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,6 Prozent auf 13.548 Punkte an.

Zunächst wird der Chef der US-Notenbank Jerome Powell beim jährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming sprechen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, äußert sich um 21.00 Uhr MESZ. Die Investoren erhoffen sich Signale für eine mögliche Zinserhöhungspause bei den nächsten Sitzungen der Währungshüter im September.

Bei den Einzelwerten fielen die Papiere des US-Halbleiterherstellers Marvell Technology um sechs Prozent. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang um zwölf Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar. Hintergrund sei eine schwächelnde Nachfrage nach Netzwerk-Ausrüstung bei den Businesskunden.

Blick auf weitere Einzelwerte:

