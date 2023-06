Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street wartet auf Fed-Zinsentscheid – Kurssprünge bei Tesla und General Motors

Die Anleger an der Wall Street sind vorsichtig, weil sie auf den Zinsentscheid der US-Notenbank warten. Auch die Aktien von Netflix und Adobe steigen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Die Aussicht auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in der neuen Woche hat die Anleger an der Wall Street am Freitag vorsichtig gestimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am frühen Nachmittag in New York kaum verändert bei 33.820 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,1 Prozent auf 4296 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann genauso viel auf 13.254 Stellen.

Die Investoren rätselten, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Zinsentscheiden kommenden Mittwoch und Donnerstag den Fuß vom Gas nehmen. „Da die Aktienkurse in der letzten Zeit ziemlich kräftig gestiegen sind, sehen wir im Vorfeld der Notenbanken-Woche einige Gewinnmitnahmen“, sagte Rick Meckler, Partner bei Cherry Lane Investments. Es könne allerdings zu einer weiteren Rally kommen, wenn die Fed bei ihrer nächsten Zinsentscheidung am kommenden Mittwoch wie erwartet eine Zinspause einlegt.

