Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street zieht an – First Citizens gewinnt 45 Prozent

Die Sorge um die Banken scheint an der Wall Street abzuklingen: Papiere einiger Institute verzeichnen Gewinne. Außerdem profitieren Pinterest-Aktien von einer Hochstufung.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Übernahme von Einlagen und Krediten der unter die Räder gekommenen Silicon Valley Bank (SVB) durch die US-Bank First Citizens BancShares beruhigt die Anleger an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 zogen zur Eröffnung am Montag jeweils um knapp ein Prozent auf 32.491 und 3995 Punkte an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg leicht auf 11.869 Zähler. Vor allem bei Bankwerten griffen US-Anleger zu.

„Die SVB war das Opfer eines zu schnellen Wachstums und einer unklugen Investition eines zu großen Teils ihrer Einlagen in längerfristige Staatsanleihen“, sagte Stuart Cole, Chefvolkswirt bei Equiti Capital. „Die Übernahme hat die Gewissheit gebracht, dass die SVB trotz dieses großen Fehlers grundsätzlich gesund war.“

