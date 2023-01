Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street zum Jahresauftakt erneut im Minus – Apple und Tesla verlieren

Bei Tesla setzt sich der Negativtrend aus dem vergangenen Jahr fort. Apple ist erstmals seit 2021 weniger als die Zwei Billionen Dollar wert.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Kursverluste bei Tesla und Apple drücken die US-Börsen am ersten Handelstag 2023 erneut ins Minus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am frühen Dienstagnachmittag in New York 0,5 Prozent tiefer bei 33.972 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 3810 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 1,1 Prozent auf 10.354 Punkte ab. Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt noch geschlossen. Hoffnungen auf ein besseres Börsenjahr trieben sie zur Eröffnung am Dienstag kurzfristig nach oben.

„Am Markt geht es heute nicht so sehr um Daten oder Nachrichten, sondern eher um die Emotionen zu Beginn eines neuen Jahres und darum, dass die Anleger versuchen zu entscheiden, ob eine Erholung vor ihnen liegt“, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. Die Investoren warteten zudem auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed, das am Mittwoch veröffentlicht wird.

Gleichzeitig trieb die Hoffnung auf eine langfristige wirtschaftliche Erholung in China Aktien von US-notierten chinesischen Unternehmen an. Die Papiere von Alibaba, JD.com, Pinduoduo und Bilibili legten zwischen 1,7 und 11,1 Prozent zu. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Dezember fiel am Dienstag zwar auf 49,0 von 49,4 Punkten im Vormonat. Der Rückgang fiel allerdings um 0,2 Prozentpunkte kleiner als von Analysten befürchtet aus. „Die wirtschaftliche Aktivität in China stabilisiert sich derzeit", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets.

Börsenexperte Koch: „Januar-Effekt spricht für schwachen Jahresauftakt " Blick auf weitere Einzelwerte: Apple: Der Marktwert des US-Technologieriesen Apple sank zum ersten Mal seit 2021 unter die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Die Aktie fiel nach einer Herabstufung durch die Bank Exane BNP Paribas um 4,4 Prozent auf 124,21 Dollar. Die jüngste Corona-Welle in China hat laut den Analysten die Produktion in einer der größten Fertigungsstätten für Apples iPhone beeinträchtigt. Tesla: Für den Elektroautobauer ging nach dem schwärzesten Börsenjahr seit der Erstnotiz 2010 die Talfahrt weiter. Die Aktie verlor nach einem Quartalsabsatz unter Markterwartungen 14,9 Prozent auf 104,83 Dollar. „Teslas frühere Kursgewinne basierten auf überdurchschnittlichem Wachstum", sagt Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell. Inzwischen sehe die Sache etwas anders aus. Alibaba: Die Hoffnung auf eine langfristige wirtschaftliche Erholung in China trieb die Aktien von US-notierten chinesischen Unternehmen wie Alibaba an. Die Papiere von Alibaba legten knapp vier Prozent zu. PayPal: Die Aktien stiegen um drei Prozent, nachdem Truist die Aktie von „halten" auf „kaufen" hochgestuft hatte. Die Bank hob ihr Kursziel für die Aktie des digitalen Zahlungsdienstleisters an und erklärte, dass die Schätzungen nun angemessen erscheinen.