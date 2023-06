Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wenig Impulse an den US-Börsen – Netflix-Werte steigen an

Die Anleger rechnen derzeit mit einer Pause der Zinserhöhungen. Die US-Inflationszahlen werden in der kommenden Woche ein wichtiger Anhaltspunkt für die Geldpolitik.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Die Anleger an der Wall Street zeigen sich am Mittwoch unentschlossen. Zu Handelsbeginn waren die Werte der Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasday angestiegen – letzterer auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im weiteren Handelsverlauf konnte aber nur der Dow Jones die Gewinne verteidigen. Der breiter gestreute S&P 500 fiel um 0,2 Prozent auf 4.273 Punkte, der Nasdaq um 0,7 Prozent auf 13.185 Punkte.

„Die Stimmung bleibt positiv, aber wir befinden uns in einer Phase eines vorsichtigen Optimismus“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. „Alle warten nur auf die beiden Ereignisse in der kommenden Woche.“ Dann werden die US-Inflationszahlen veröffentlicht, und die Notenbank Fed entscheidet über ihre Geldpolitik. Börsianer rechnen bislang mit einer Unterbrechung des Zinserhöhungszyklus.

