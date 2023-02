Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wieder aufflammende Zinssorgen belasten US-Börsen – Wall Street schließt im Minus

Die überraschend starken Job-Daten wirken noch immer: Anleger halten sich an den US-Börsen zurück. Aktien chinesischer Unternehmen geraten derweil unter Druck.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Anleger an der Wall Street haben ihre Hoffnung auf Zinssenkungen zu Jahresende großteils aufgegeben und sind daraufhin in Deckung gegangen. Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 33.891 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 11.887 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 4111 Punkte ein.

Die überraschend starken Job-Zahlen vom Freitag waren weiter bestimmendes Thema am Markt. Anleger waren von Zinssenkungen im vierten Quartal ausgegangen, diese Erwartung müsse nun mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht neu bewertet werden, sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Financial. Wenn die US-Bürger keine Angst vor einem Jobverlust hätten, würden sie ihre Ausgaben auch nicht einschränken - was wiederum dafür sorge, dass die Inflationsrate hoch bleibe, erklärte Anthony Saglimbene vom Vermögensverwalter Ameriprise Financial. Mit Spannung schauen Anleger deswegen auf die für Dienstag erwartete Rede des Notenbank-Chefs Jerome Powell.

Hinzu kam die Furcht vor negativen Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China durch den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons am Wochenende. Dieser Vorfall mache es wahrscheinlich, dass die USA die Verwendung chinesischer Technologien und den Export von US-Technologie weiter begrenzten, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Daraufhin gerieten chinesische Unternehmen an der US-Börse unter Druck. Die Titel der Online-Händler JD.com und Pinduoduo verloren beispielsweise 1,6 und knapp zwei Prozent. Vor dem Hintergrund des brummenden US-Jobmotors und den darauffolgenden Zinssorgen war der Dollar als sicherer Hafen unter Investoren gefragt. Der Dollar-Index legte gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen 0,5 Prozent auf einen Wert von 103,63 zu. Der Euro verlor im Gegenzug 0,6 Prozent auf 1,0724 Dollar. Bereits am Freitag hatte der Dollar gegenüber dem Euro um ein Prozent zugelegt. Die Stärkung des Dollars setzte vor allem Energiewerte und Kupferverarbeiter zu. US-Börsenexperte Koch: „Wie lange werden die Zinsen oben bleiben?“ Blick auf weitere Einzelwerte Dell: Die Aktien des US-Technologieunternehmens Dell fielen wegen angekündigter Entlassungen um drei Prozent. Der PC-Hersteller streiche etwa 6650 Arbeitsplätze oder fünf Prozent der Belegschaft, hieß es in einer internen Mitteilung. Newmont: Branchenprimus Newmont will den australischen Goldminen-Betreiber Newcrest Mining kaufen und setzt damit seinen Aktien zu. Die Titel des US-Konzerns fallen zeitweise um 4,23 Prozent. Ein Kaufangebot in Höhe von 16,9 Milliarden Dollar für Newcrest sei unterbreitet worden, so Newmont. Einige Analysten äußerten sich kritisch zu der Offerte. So könnte es Uneinigkeiten zu dem vorgeschlagenen Übernahmepreis geben, zudem sei der Chefposten bei Newcrest zurzeit unbesetzt, schreiben die Analysten von RBC. Tesla: Der Freispruch von Tesla und dessen CEO Elon Musk in einem Verfahren wegen der Irreführung von Anlegern die Aktien des US-Elektroautobauers. Sie stiegen um rund 2,5 Prozent auf 194,76 Dollar. Vor genau einem Monat waren die Papiere noch für knapp 102 Dollar zu haben gewesen. Tyson: Unter den Markterwartung gebliebene Quartalszahlen und ein gesenkter Ausblick drücken die Aktien von US-Fleischverarbeiter Tyson um 4,6 Prozent ins Minus. Der Konzern habe wegen eines Überangebots "eine aufs Maul bekommen", sagte Unternehmenschef Donnie King. Der schlimmste Ausbruch der Vogelgrippe in der Geschichte der USA hatte zu Exportbeschränkungen für Hühnerfleisch geführt und das Angebot dementsprechend erhöht. Mehr: Das erwarten Fondsmanager in diesem Börsenjahr