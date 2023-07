Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Zinshoffnungen und US-BIP stützen Wall Street – Meta-Aktie mit Kurssprung

Trotz hoher Zinsen und Inflation hat die US-Wirtschaft im zweiten Quartal überraschend einen Zahn zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt steigt deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Erleichterung nach dem Fed-Zinsentscheid und starken US-Konjunkturdaten hat die Wall Street am Donnerstag ins Plus gehievt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,1 Prozent höher bei 35.573 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein halbes Prozent auf 4592 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,1 Prozent auf 14.287 Stellen.

Die US-Notenbank Fed hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwochabend um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent an. Die jetzt vollzogene elfte Zinsanhebung könnte nach Ansicht vieler Experten zugleich die letzte sein. Dabei sei es „klar, dass die Fed auch nach ihren zahlreichen Zinserhöhungen noch keine Rezession ausgelöst hat“, sagte Carol Schleif, Chefanlegerin beim Vermögensverwalter BMO Family Office.

