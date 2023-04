Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Zinssorgen setzen Wall Street unter Druck – Aktie von State Street bricht ein

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren zum Wochenauftakt leicht im Minus. Schon bald dürfte Bewegung in den Handel kommen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor weiteren Bilanzen von US-Banken haben Zinssorgen erneut der Wall Street zugesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Montag um 0,1 Prozent auf 33.860 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq-Index fielen jeweils um 0,2 Prozent auf 4131 und 12.097 Punkte. Für Nervosität sorgte eine überraschend starke Erholung der Industrietätigkeit im Bundesstaat New York, die der US-Notenbank Fed nach Ansicht von Börsianern mehr Spielraum für weitere Zinserhöhungen einräumt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen