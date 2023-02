Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Zinssorgen trüben die Stimmung an der Wall Street – Tech-Aktien besonders unter Druck

Die Umfrage zur US-Verbraucherstimmung könnte am Nachmittag Bewegung in den Markt bringen. Die Aktien des Uber-Konkurrenten Lyft verlieren etwa ein Drittel ihres Werts.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Zinsängste haben die Wall Street weiterhin im Griff. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Freitag zur Eröffnung kaum verändert bei 33.675 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,3 Prozent tiefer auf 4068 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,8 Prozent auf 11.697 Punkte.

Die Angst vor steigenden Zinsen schwinde an der Wall Street einfach nicht, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. „Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigen allesamt eine robuste Konjunktur in den USA an, was für eine weiter restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed spricht.“ Am Nachmittag könnte die viel beachtete Umfrage zur Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Kursbewegungen sorgen.

Ein Anstieg der Rendite der zehnjähriger US-Staatsanleihe setzte Technologiewerte wie Amazon, Apple, und Tesla zu. Diese fielen zwischen 0,9 und 2,8 Prozent. Höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen. Zudem verloren die Aktien des Fahrdienstanbieters Lyft nach einem enttäuschenden Ausblick rund ein Drittel ihres Werts. Blick auf weitere Einzelwerte Expedia: Die Aktien des Reiseunternehmens fielen nach einem enttäuschenden Quartalsbericht um 2,4 Prozent. Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,26 Dollar bei einem Umsatz von 2,62 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Refinitiv mit einem Gewinn von 1,67 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,7 Milliarden Dollar gerechnet. Yelp: Die Plattform für Kundenrezensionen gewann mehr als 5 Prozent an der Börse, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal einen Umsatz von 309 Millionen Dollar erzielte und damit die Erwartungen der Analysten von 307 Millionen Dollar übertraf. Der Gewinn pro Aktie entsprach den Schätzungen. US-Börsenexperte Koch: „Die Volatilität am Aktienmarkt dürfte zunehmen“ Cloudflare: Der Cloud-Service-Anbieter hat am Donnerstag nach Börsenschluss Quartalsergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Cloudflare stieg vorbörslich um fast 8 Prozent. Mehr: Das erwarten Fondsmanager in diesem Börsenjahr