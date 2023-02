Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Zurückhaltung an der Wall Street vor Fed-Protokollen

Die Mitschriften der vergangenen Notenbanksitzung bestätigt die Verlangsamung der Zinserhöhungen. Ohne dieses Wissen zeigten sich die Märkte im Vorfeld vor allem eins: typisch zurückhaltend.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf In Erwartung frischer Zinssignale haben sich die Anleger an der Wall Street bis zum Mittwochabend in Zurückhaltung geübt. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 notierten je 0,3 Prozent im Plus bei 33.225 und 4011 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,5 Prozent auf 11.550 Punkte zu.

Am Abend (MEZ) wurden dann die Mitschriften der Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Anfang Februar veröffentlicht. Tatsächlich vermerkten die Protokolle eine Einstimmigkeit darin, die Zinsen weiter anzuheben und die Anhebung nicht zu pausieren – allerdings waren die Fed-Mitglieder auch einig über nur noch kleine Zinsschritte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen