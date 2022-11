Dow, S&P 500, Nasda US-Börsen drehten ins Minus – Conoco Phillips profitierte von Katar-Deal

Anleger reagierten verunsichert auf Spekulationen um Chinas Coronapolitik. Zudem erwarten sie am Mittwoch eine Rede von US-Notenbankchef Powell.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach einem schwachen Wochenauftakt haben die Aktienkurse an der Wall Street auch am Dienstag überwiegend nachgegeben. Vor allem an der technologielastigen Börse Nasdaq standen Schwergewichte wie Apple, Amazon und Tesla unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,6 Prozent auf 10.983 Punkte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial trat dagegen mit 33.852 Punkten quasi auf der Stelle. Am Montag hatte die Protestwelle in China die Kurse erheblich belastet. Sie schürte Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag und Produktionsunterbrechungen.

Ende vergangener Woche war der Dow noch auf das höchste Niveau seit April gestiegen. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,2 Prozent auf 3957 Zähler nach. Am Markt kursierten Spekulationen, dass die jüngsten Proteste in China gegen die strikten Corona-Beschränkungen die chinesische Staatsführung dazu veranlassen könnten, ihre Null-Covid-Politik schneller zu lockern. Dafür will China wohl Impfungen von Älteren stärker vorantreiben.

Börsenexperte Koch: „Die Wall-Street blickt abwartend nach China“

