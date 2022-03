Dow, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street zurückhaltend – Tesla zieht an

Die wichtigen Indizes an der Wall Street starten fast unverändert in den Handelstag. Die Ölpreise sinken.

Die Wall Street ist wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York An der Wall Street starten die Anleger vorsichtig in die neue Woche. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet etwas schwächer mit 34.815 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P 500 gibt leicht auf 4538 Zähler nach. Dagegen notiert der technologielastige Nasdaq-Index etwas fester bei 14.181 Punkten.

Die Ölkonzerne Exxon und Chevron geben jeweils mehr als zwei Prozent nach, da sich die Rohölpreise verbilligten. Der Preis für US-Rohöl WTI sowie Brent-Rohöl aus der Nordsee sank jeweils mehr als sieben Prozent auf 105,58 Dollar pro Barrel und 112,10 Dollar.

Blick auf die Einzelwerte

Tesla: Ein geplanter Aktiensplit sorgt bei Tesla für Rückenwind. Die Aktien des Elektroauto-Bauers legen knapp sieben Prozent auf bis zu 1079 Dollar zu. Das Unternehmen will sich bei der kommenden Hauptversammlung die Zustimmung der Investoren einholen, um die Anzahl der Aktien zu erhöhen und sie damit optisch billiger zu machen.

Poly.N>: Der Headset-Hersteller Poly.N> schiebt sich mit einem Kurssprung von fast 50 Prozent auf 39,14 Dollar ins Rampenlicht. Computer-Hersteller HP bietet für Poly 1,7 Milliarden Dollar in bar, um vom Home-Office-Boom zu profitieren. Der Angebotspreis von 40 Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 53 Prozent auf den Schlusskurs. HP-Anteilsscheine geben rund fünf Prozent nach.

Coinbase: Laut einer Lokalzeitung steht der Kryptobörsenbetreiber kurz vor einem Deal zum Kauf von 2TM, der Muttergesellschaft des brasilianischen Kryptomaklerunternehmens Mercado Bitcoin. Der Zeitung zufolge könnte ein Deal bis Ende April abgeschlossen werden. Coinbase legt um 5,8 Prozent zu.