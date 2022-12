Dow, S&P 500, Nasdaq Anleger sind vor US-Jobdaten vorsichtig

Gute Nachrichten für die US-Börsen kamen von der Konjunkturseite. Trotz weiterhin hoher Inflation zeigen sich die US-Verbraucher recht spendabel.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Der Optimismus der US-Anleger hält sich trotz Aussichten auf kleinere Zinsschritte der Notenbank Fed in Grenzen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Donnerstag 0,2 Prozent tiefer bei 34.534 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 startete mit 4087 Zählern 0,2 Prozent höher in den Handel. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,1 Prozent auf 11.475 Punkte.

Vor den US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss ist Börsianern zufolge Vorsicht geboten. Einige Analysten sprachen auch von Gewinnmitnahmen. Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane, wiederum sagte: „Es würde mich nicht überraschen, wenn der Markt seine Rally von gestern doch fortsetzen würde.“

