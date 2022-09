Dow, S&P 500, Nasdaq Anleger vor Fed-Zinsentscheid zurückhaltend – Wall Street schließt leicht im Plus

Am Mittwoch tagen die Notenbanker der Fed zum Leitzins. Die wichtigsten Indizes bewegen sich zum Wochenauftakt nur leicht.

Rezessionssorgen belasten die weltweiten Märkte. (Foto: Reuters) Händler in New York

Frankfurt Rezessionssorgen im Vorfeld eines weiteren großen Zinsschritts der US-Notenbank Fed treiben Anleger an der Wall Street zur Vorsicht. Der Dow Jones gewann am Montag 0,6 Prozent auf 31.020 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 11.535 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3900 Punkte zu. Anleger fürchteten, dass eine weitere massive Zinserhöhung der Fed die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.

Der S&P 500 und der Nasdaq hatten am Freitag den stärksten prozentualen Wochenrückgang seit Juni verzeichnet, da die Börsianer eine Zinserhöhung um mindestens 0,75 Prozentpunkte bei der Fed-Sitzung an diesem Mittwoch mittlerweile fest eingepreist haben. Selbst ein Plus von einem vollen Prozentpunkt wird von Börsianern nicht mehr ausgeschlossen. „Ich halte eine Rezession für sehr wahrscheinlich. Die Fed betrachtet eine Rezession als bedauerlich, aber unvermeidbar, um die Inflation zu bekämpfen“, sagte Christopher Grisanti, Aktienstratege bei MAI Capital Management.

