Dow, S&P 500, Nasdaq Auf und ab nach Fed-Entscheid: US-Indizes drehen erneut ins Minus

Die neuerliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed erschreckt die Wall Street. Rüstungskonzerne profitieren von Putins angekündigter Teilmobilisierung.

Rezessionssorgen belasten die internationalen Märkte. (Foto: Reuters) Händler in New York

Frankfurt Nach kurzer Erholung geben die US-Kurse erneut nach: Kurz vor Handelsschluss notieren die wichtigsten Indizes erneut in der Verlustzone. Nach anfänglichen Kursrutschen kurz nach der Ankündigung eines weiteren XXL-Zinsschritts durch die US-Notenbank Fed, hatten die US-Aktien wieder zunächst fester notiert.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg nach einem anfänglichen Minus von rund einem Prozent sogar deutlich über den Wert des Handelsstarts und lag um 21:40 Uhr deutscher Zeit schließlich wieder knapp ein Prozent im Minus. Auch die anderen Indizes notieren nach kurzer Erholung wieder im Minus. Der Dow-Jones-Index notierte am Abend bis zu 0,8 Prozent im Minus, der S&P 500 mehr als ein Prozent.

Die US-Notenbank hebt ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge deutlich um 0,75 Prozentpunkte an. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet. Denn das Inflationsproblem in den USA erweist sich mit einer Preissteigerungsrate von zuletzt 8,3 Prozent als hartnäckiger als gedacht.

