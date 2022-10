Dow, S&P 500, Nasdaq Beste Zwei-Tages-Rally seit 2020 für S&P 500 – US-Börsen erholen sich zum Handelsschluss weiter deutlich

Spekulationen, dass die US-Notenbank ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte, sorgen für Erleichterung an den US-Börsen. Die Leitindizes notierten im Plus.

Die US-Börsen setzen ihre Erholung fort. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Die jüngste Abkühlung der Konjunktur schürte Spekulationen, dass die Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo drosselt. Bei den Einzelwerten ragten die Anteilsscheine von Twitter heraus, die nach dem Einlenken von Milliardär Elon Musk im Übernahmestreit um den Kurznachrichtendienst um mehr als 20 Prozent in die Höhe sprangen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 2,8 Prozent höher auf 30.316 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,3 Prozent auf 11.176 Punkte vor. Der S&P-500-Index verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 3790 Punkte. Für den S&P war es die stärkste Zwei-Tages-Rally seit April 2020 und eine überraschende Trendwende nach den Panikverkäufen im September. Bei Shortsellern, die auf fallende Kurse wetten, führte die Umkehr an der Wall Street indes zu Verlusten.

