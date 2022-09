Dow, S&P 500, Nasdaq Dow beendet September mit größtem Monatsverlust seit März 2020 – Nike-Aktie bricht ein

Am Ende der Handelswoche fallen die wichtigsten Indizes in den USA ins Minus. Grund dafür sind die US-Konsumdaten.

New York Die US-Börsen haben am Freitag mit Kursverlusten geschlossen. Wieder aufgeflammte Zinserhöhungsängste setzten der Wall Street zu. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 1,7 Prozent tiefer auf 28.726 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 10.576 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 3586 Punkte ein. Für den S&P war es der größte prozentuale September-Rückgang seit 20 Jahren.

Auf die Stimmung schlug den Anlegern die US-Konsumdaten. Zwar stiegen die Ausgaben mit einem Plus von 0,4 Prozent doppelt so stark wie erwartet. Gleichzeitig zog aber der für die US-Geldpolitik wichtige Index der Preisentwicklung um 0,3 Prozent an. Dies sei ein weiteres Argument für die Notenbank Fed, die Geldpolitik zu straffen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Investoren rechnen für Anfang November mit der vierten Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge.

