Dow, S&P 500, Nasdaq Dow Jones beendet September mit größtem Monatsverlust seit März 2020 – Nike-Aktie bricht ein

Der Abverkauf an den US-Börsen geht weiter. Notenbanker wollen dennoch an ihrem Kurs festhalten.

New York Es war ein schlechter Tag an der Wall Street, ein schlechter Monat und ein schlechtes Quartal. Die US-Börsen schlossen am Freitag erneut deutlich im Minus. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 1,7 Prozent tiefer auf 28.726 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 10.576 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 3586 Punkte ein.

Der Dow verlor im September gut acht Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 schloss den Monat 9,3 Prozent schwächer. Die technologielastige Nasdaq lag gar 10,5 Prozent im Minus. Für den S&P war es der größte prozentuale September-Rückgang seit 20 Jahren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen