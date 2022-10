Dow, S&P 500, Nasdaq Erzeugerpreise bremsen Erholung an der Wall Street

Der Anstieg der US-Erzeugerpreise schürt bei Anlegern die Sorge, dass die Fed die Zinsen kräftig erhöhen könnte. Die wichtigsten Indizes an der US-Börse geben nach.

aZinssorgen belasten die globalen Märkte. (Foto: IMAGO/Xinhua) Händler in New York

Frankfurt Die Aussicht auf ein anhaltend strammes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed dämpft am Mittwoch die Kauflaune der Anleger am US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung um etwa 0,2 Prozent.

Die US-Erzeugerpreise stiegen im September zum Vormonat um 0,4 Prozent, doppelt so stark wie erwartet. Außerdem verringerte sich die Teuerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger stark als erhofft. Die Inflation sei hartnäckig und die Spekulationen auf eine Entspannung verfrüht, sagte Joe Saluzzi, Manager beim Brokerhaus Themis.

Daher erhöhe die Fed die Zinsen in großen Schritten. Ein schnelles Ende dieser Phase sei nicht in Sicht. Bei Investoren gilt als sicher, dass die Fed den Leitzins Anfang November das vierte Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anhebt.

Börsenexperte Koch: „Alles ist schlecht? Sieht es wirklich so düster aus?“

Einzelwerte im Fokus:

El Pollo Loco: Die Ankündigung einer Sonderdividende und eines Aktienrückkaufs beschert El Pollo Loco den größten Kurssprung seit zweieinhalb Jahren. Die Aktien der Restaurant-Kette steigen an der Wall Street um fast 18 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch 10,70 Dollar. Das Unternehmen will 1,50 Dollar je Aktie an seine Eigner ausschütten und eigene Papiere im Volumen von 20 Millionen Dollar zurückkaufen. Dies zeige die Zuversicht des Managements in die Geschäftsentwicklung, kommentiert Analyst Andy Barish von der Investmentbank Jefferies.

Moderna: Dank der geplanten gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung eines Krebs-Impfstoffs mit Merck & Co winkt den Aktien von Moderna der größte Tagesgewinn seit etwa elf Monaten. Die Titel der Biotech-Firma steigen an der Wall Street um gut 17 Prozent. Das Unternehmen erhält dafür den Angaben zufolge vom Pharmakonzern eine Anzahlung von 250 Millionen Dollar.

Pepsi: Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt zählte Pepsi mit einem Kursplus von vier Prozent. Dank einer robusten Nachfrage und Preiserhöhungen peilt der Getränke- und Knabberartikel-Anbieter ein Umsatzplus von zwölf statt bislang zehn Prozent an. Der Gewinn werde voraussichtlich bei 6,73 statt 6,63 Dollar je Aktie liegen. Pepsi habe zudem mit dem Quartalsergebnis die gestiegenen Erwartungen übertroffen, lobte Analyst Kevin Grundy von der Investmentbank Jefferies. Auf dieser Basis erschienen die Ziele für 2022 konservativ.

